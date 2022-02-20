20 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ilea görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ilea görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ilea görüştü

Son dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında görüş alışverişinde bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA