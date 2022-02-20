Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ Şarköy'de hissedilen 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Saat 23:20'de kayıtlara geçti. İşte, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu? AFAD son depremler...