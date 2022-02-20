Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu? AFAD son depremler...
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Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi’nde Tekirdağ Şarköy’de hissedilen 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Saat 23:20’de kayıtlara geçti. İşte, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu? AFAD son depremler...
Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ Şarköy'de hissedilen 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Saat 23:20'de kayıtlara geçti. İşte, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve İstanbul'da deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu? AFAD son depremler...
EDİRNE, TEKİRDAĞ, BALIKESİR VE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ Şarköy'de hissedilen 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Deprem Saat 23:20'de kayıtlara geçti.
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