TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Dr. Hasan Mandal atandı
Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atandı.
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