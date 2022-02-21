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TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Dr. Hasan Mandal atandı

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Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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TÜBİTAK Başkanlığı’na Prof. Dr. Hasan Mandal atandı

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atandı.

Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.

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