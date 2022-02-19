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Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde 5 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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