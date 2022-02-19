Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB duyurular!

Askerlik yerleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Mayıs celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, silahaltına alınacakları yer bilgisini şimdiden merak etmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında açıklama geldi. Mayıs celbi ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? merak edilenler...

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili detaylar belli oldu.