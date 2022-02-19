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Son dakika: 19 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: 19 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin 19 Şubat Cumartesi gününü içeren Kovid-19 tablosu...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 80 bin 454 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 278 oldu.

Bir günde toplam 462 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 96 bin 664 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,92 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,83 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 799 bin 530'e yükseldi.

GÜNÜN COVID TABLOSU

"HASTALARA DAĞITIM BAŞLADI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." ifadelerini kullandı

ÖNCEKİ GÜNLERE AİT TABLOLAR

18 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

16 ŞUBAT

15 ŞUBAT

14 ŞUBAT

13 ŞUBAT

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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