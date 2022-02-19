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Son dakika: CHP'de küfür ve hakaret skandalı! Partiden ihraç edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: CHP’de küfür ve hakaret skandalı! Partiden ihraç edildi

Son dakika haberine göre Manisa’nın Salihli ilçesinde CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Kadın Kolları Başkanı’na küfür ve hakaret iddiasıyla partiden ihraç edildi.

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