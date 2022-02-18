PKK'nın "ikinci Kandil" dediği Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal keyfi
Şırnak’ta bir zamanlar teröristlerin sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Dağında şimdi güven kareleri yansıyor. Kaymakam Hasan Uğuz, 3 bin rakımlı askeri üs bölgesini ziyaret edip Mehmetçikle mangal keyfi yaptı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir zamanlar PKK'lı teröristlerin kampı olan ve sözde ikinci Kandil dedikleri Kato Jirki Bölgesi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde, 2015 yılında başlatılan operasyonlar sonucu teröristlerin inlerine girilmiş ve kamyonlar dolusu mühimmat, yaşam malzemesi, gıda çıkarılmış ve imha edilmişti. Bölge, teröristlerden temizlendikten sonra Siirt, Şırnak, Hakkari üçgeninde bulunan Kato Dağı zirvesinde Tuzluca askeri üs bölgesi kurulmuştu.
Kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığı bölgede kuş uçurtmayan Mehmetçiği ziyaret eden Kaymakam Hasan Uğuz, Cumhuriyet Savcısı Emre Karacan ile beraber mangal yaktı.
Askeri üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Uğuz, üs bölge sorumlusu komutanlardan bilgi aldı.
Akşam yemeğinde Mehmetçiğe eşlik eden Kaymakam Uğuz, vatandaşın güveni ve huzuru için canını ortaya koyan Mehmetçiğe çok teşekkür ettiğini ifade etti.
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