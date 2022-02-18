Sözcü'nün "AK Parti'li belediye makine mühendisini zabıta yaptı" yalanı çöktü! İşte mahkeme kararı

Sözcü gazetesi, bir kez daha yakan haberiyle gündem olayım derken baltayı taşa vurdu. Dün Sözcü'de "Makine mühendisini zabıta yapan AK Parti'li başkana mahkemeden kötü haber" başlıklı bir haber yayımlandı. Algı amaçlı dizayn edilen haberde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün, sözleşmesini feshettiği makine mühendisi İbrahim Dal'ı, mahkeme kararına aykırı olarak zabıta yaptığı iddia edildi.