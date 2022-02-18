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Sözcü'nün "AK Parti'li belediye makine mühendisini zabıta yaptı" yalanı çöktü! İşte mahkeme kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Sözcü’nün AK Parti’li belediye makine mühendisini zabıta yaptı yalanı çöktü! İşte mahkeme kararı

Yalan haberleriyle halkı yanlışa sevk eden CHP yandaşı Sözcü gazetesinin, Elbistan Belediyesi’nde çalışan makine mühendisi İbrahim Dal’ın sözleşmesinin feshedilerek zabıta yapıldığına dair haberi yalan çıktı. Hedef alınan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dal’ın ihaleye fesat karıştırmaktan yargılandığını, ‘soruşturmanın selameti’ için zabıta müdürlüğünde mühendis olarak görevlendirildiğini açıkladı. Sözcü’nün iddia ettiği gibi belediye tazminat ödemeye de mahkum edilmedi. Belediye Başkanı Gürbüz, mahkeme kararına ilişkin belgeleri de sosyal medya hesabından paylaşarak, Sözcü gazetesine tepkisini dile getirdi.

Sözcü gazetesi, bir kez daha yakan haberiyle gündem olayım derken baltayı taşa vurdu. Dün Sözcü'de "Makine mühendisini zabıta yapan AK Parti'li başkana mahkemeden kötü haber" başlıklı bir haber yayımlandı. Algı amaçlı dizayn edilen haberde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün, sözleşmesini feshettiği makine mühendisi İbrahim Dal'ı, mahkeme kararına aykırı olarak zabıta yaptığı iddia edildi.

TAZMİNAT İDDİASI DA ASILSIZ

Dal'ın özlük haklarının ödenmediği bu yüzden mahkemenin belediyeyi 20 bin TL tazminatla cezalandırdığı da öne sürüldü. Habere ilişkin açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Sözcü gazetesinin iddialarını yalanladı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR
İbrahim Dal'ın çeşitli suçlar sebebiyle sözleşmesinin yenilenmediğini ve ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan şahsın açtığı davanın belediye lehine sonuçlandığını duyurdu.

MÜHENDİS OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Dal'ın zabıta yapılmadığını, hakkındaki soruşturmanın selameti açısından zabıta müdürlüğünde mühendis olarak görevlendirildiğini söyledi.

İŞTE MAHKEME BELGELERİ

Belediye Başkanı Gürbüz, mahkeme kararına ilişkin belgeleri de sosyal medya hesabından paylaşarak, Sözcü gazetesine şu sözlerle tepki gösterdi:

Sözcü yine yalanın sözcülüğünü yapıyor. Yalancısınız! İftiracısınız! Baştan aşağı yalan üzerine kurulu, tek amacı insanların zihinlerini bulandırmak olan habercilik anlayışı ayaklarımın altındadır.

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