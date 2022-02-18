Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklandı | 18 Şubat vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı 18 Şubat 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Son verileri Twitter'dan yorumlayan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
SON DAKİKA: 18 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 87 bin 411 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264 oldu.
Bir günde toplam 463 bin 855 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 102 bin 094 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,82 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 730 bin 193'e yükseldi.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
BAKAN KOCA: GELECEK İKİ HAFTA İÇİNDE...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadelerini kullandı.
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