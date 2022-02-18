Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1’i kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Bilgin, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu aktardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 4'ü ithal, 9'u imal olan toplam 13 ilacın yayımlandığı bilgisini paylaştı.
İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini aktaran Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.
Eklenen 13 adet ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu. Bu ilaçlardan 1'i insan immunoglobulini, 1'i Hemofili ilacı ve 1'i kanser ilacı olup 1'i ağrı kesici ateş düşürücü şurup, 1'i antibiyotik, 1'i enteral beslenme ürünü, 1'i genel anestezik, 1'i zehirlenme tedavisi ilacı, 1'i parenteral antibiyotik, 1'i eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, 1'i topikal antifungal, 1'i topikal antiviral, 1'i yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.
Bilgin, geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 9'unun yerli üretim olduğu bilgisini de paylaştı.
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