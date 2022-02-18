Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu: 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Eklenen 13 adet ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu. Bu ilaçlardan 1'i insan immunoglobulini, 1'i Hemofili ilacı ve 1'i kanser ilacı olup 1'i ağrı kesici ateş düşürücü şurup, 1'i antibiyotik, 1'i enteral beslenme ürünü, 1'i genel anestezik, 1'i zehirlenme tedavisi ilacı, 1'i parenteral antibiyotik, 1'i eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, 1'i topikal antifungal, 1'i topikal antiviral, 1'i yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.