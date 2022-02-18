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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

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Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme yaptı. Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiye'nin terörü bitirmekteki kararlılığını vurguladı.

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