Donetsk neresi, kime bağlı? Donetsk Ukrayna mı, Rusya'ya mı bağlı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Reuters tarafından yapılan paylaşıma göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Gelen son dakika gelişmesi sonrasında Donetsk hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte, Donetsk neresi, kime bağlı? Donetsk Ukrayna mı, Rusya'ya mı bağlı? Patlama...