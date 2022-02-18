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Donetsk neresi, kime bağlı? Donetsk Ukrayna mı, Rusya'ya mı bağlı? Patlama...

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Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Donetsk neresi, kime bağlı? Donetsk Ukrayna mı, Rusya’ya mı bağlı? Patlama...

Donetsk neresi, kime bağlı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberlerine göre, Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Gelişmeler sonrasında Donetsk hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte, Donetsk neresi, kime bağlı? Donetsk Ukrayna mı, Rusya'ya mı bağlı? Patlama...

Donetsk neresi, kime bağlı? Donetsk Ukrayna mı, Rusya'ya mı bağlı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Reuters tarafından yapılan paylaşıma göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Gelen son dakika gelişmesi sonrasında Donetsk hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte, Donetsk neresi, kime bağlı? Donetsk Ukrayna mı, Rusya'ya mı bağlı? Patlama...

DONETSK NEREDE?

Donetsk veya eski adı ile Stalino, Ukrayna'daki Donetsk yönetim biriminin merkezidir. Çevresindeki kömür madenleri sebebiyle, Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Şehrin futbol takımı da dünyaca ünlü takım Shakhtar Donetsk.

DONETSK COĞRAFYASI

Donetsk, dağınık ormanlık, atık yığınları, tepeler, nehirler ve göller ile birlikte çevrili bozkır bir arazi konumundadır. Kuzey etekleri daha çok tarım için kullanılır. Kalmius Nehri, şehri güneye doğru 95 km uzaklıkta bulunan Azak Denizi'ne bağlar ve nehir Donetsk'de yaşayanlar için popüler bir dinlenme alanı olarak ön plana çıkmaktaydı.

DONETSK KARDEŞ ŞEHİRLERİ

Bochum, Almanya
Charleroi, Belçika
Katowice, Polonya
Kutaisi, Gürcistan
Moskova, Rusya
Narva, Estonya
Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri
Rostov-na-Donu, Rusya
Sheffield, Birleşik Krallık
Taranto, İtalya (1984)
Vilnius, Litvanya
Samsun, Türkiye (2013)
Taiyuan, Çin

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