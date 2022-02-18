İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını çekmişti! CHP’li Suat Özçağdaş hakkında zorla getirme kararı

TEKRAR FOTOĞRAFLAMA YAPACAĞINI SÖYLEYİP UZAKLAŞTI

Müşteki avukatının sorusu üzerine tekrar söz verilen tanık A.A. "Olayın üzerinden 1 seneden çok zaman geçti. Suat Özçağdaş daha sonra tekrar gelip fotoğraflama yapacağını söyleyip, arabasına binip uzaklaştı. Söz konusu arazinin Vakıflar'a ait olduğu daha önce bize söylenmişti" dedi.

Kaftancıoğlu'nun avukatı dosyanın Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesini istedi. Müşteki avukatı ise "Suat Özçağdaş belirtilen eylem yönünden ikrarda bulunmuştur. Sanığın üzerine atılı suç sabittir" diye konuştu.

TANIK SUAT ÖZÇAĞDAŞ HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar Suat Özçağdaş ve diğer polis memuru hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Dosyanın birleştirilmesi için üst mahkemeye gönderilmesine ilişkin talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.