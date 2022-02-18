19 ilde sahte para operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı
İstanbul merkezli 19 ilde, 83 şüpheliye yönelik yapılan sahte para operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, bir miktar narkotik madde, sahte olduğu değerlendirilen toplam 50 bin lira ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacı ile örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma" ve "Parada sahtecilik" suçları ile ilgili bir yıldır devam eden teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, bir miktar narkotik madde, sahte olduğu değerlendirilen toplam 50 bin lira ele geçirildi.
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