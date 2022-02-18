19 ilde sahte para operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacı ile örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma" ve "Parada sahtecilik" suçları ile ilgili bir yıldır devam eden teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.