Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa sürede büyük ilgi çeken Hacı Bayram Veli dizisi, hatırı sayılır bir izleyici kitlesi kazandı. Hakkında oldukça araştırma yapılan Hacı Bayram Veli dizisinin oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?