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Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?

Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT1'in yeni dizilerinden biri olan Hacı Bayram Veli, günün hakkında en çok arama yapılan yapımlarından biri durumunda bulunuyor. Diziye konu olan Hacı Bayram Veli'nin hangi dönemde yaşadığı merak ediliyor. İşte, Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?

Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa sürede büyük ilgi çeken Hacı Bayram Veli dizisi, hatırı sayılır bir izleyici kitlesi kazandı. Hakkında oldukça araştırma yapılan Hacı Bayram Veli dizisinin oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?

NUMAN BİN AHMED KİMDİR?

Hacı Bayram-ı Veli'nin gerçek ismi "Numan bin Ahmed" 'dir. Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lâkâbı "Hacı Bayram"dır.

Hacı Bayram-ı Veli, (d. 1352, Ankara - ö. 1430, Ankara), Türk mutasavvıf ve şair. Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî'nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid'ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur. Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Câmii'nin bitişiğinde bulunmaktadır.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ 'MOLLA NUMAN' KİMDİR?

Kara Medrese'nin takdir edilen müderrislerindendir. Başına gelecek olan badirelerden sonra büyük bir manevi arayış içine girecektir. Somuncu Baba ile tanışmasından sonra hayata bakışı değişecektir.

MOLLA NUMAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Molla Numan karakterini "Burak Sevinç" canlandırmaktadır.

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