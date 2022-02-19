Çeşme’de imar skandalı: Garajlar kafeye döndü! Bu mekanlara nasıl ruhsat verildi?

4 bağımsız otopark alanı için imar barışından faydalanılmışsa bile şu an burası birleştirilerek iki ayrı mekan haline getirildiği için imar barışının da iptal olması gerektiğini belirten Boztepe, "O zaman herkes otoparkını kafe bar yapsın, milyonluk mülk sahibi olsun. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde olamaz" diye konuştu.