Çeşme'de imar skandalı: Garajlar kafeye döndü! Bu mekanlara nasıl ruhsat verildi?
Türkiye'nin önemli tatil beldelerinden Çeşme'de yeni bir imar skandalı patlak verdi. Ilıca Mahallesi’ndeki milyonluk villaların altındaki garajlar kafe restoran oldu. Çeşme Belediyesi yetkilileri ise bu mekanlara nasıl ruhsat verdiği yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.
Türkiye'de turizmin gözde beldesi Çeşme'nin Ilıca Mahallesi Yıldızburnu'nda yer alan ve değeri milyonlarla ölçülen 4 villanın altındaki 4 garajın birleştirilerek iki lüks kafe restorana dönüştürülmesi ilçede tartışma yarattı. Uzmanlar imar barışı bahanesi ile otoparkların kafe ya da restorana çevrilmesinin haksız kazanç olduğunu söylerken, Çeşme Belediyesi'nin buralara işyeri açma ve çalışma ruhsatı verip vermediği, verdiyse de hangi koşullarda verdiği merak konusu oldu.
GEÇTİĞİMİZ YILDAN BERİ
Çeşmeliler, Ilıca Yıldızburnu'ndaki 5253 Sokak'taki lüks villalara ait 4 garajın lüks mekanlara çevrilip kiraya verildiğini öne sürdü. Araştırmamıza göre şimdilerde iki ayrı işletmeye kafe restoran olarak kiraya verilen alanın, geçen yıla kadar villa sahipleri tarafından otopark olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
BOZTEPE: DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLAMAZ
Yeni Asır'ın ulaştığı ilçe belediyesi yetkilileri konuyla ilgili bilgi vermezken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi AK Partili Hüsnü Boztepe, "Yönetmeliğe göre otopark olarak gösterilen alan, amacı dışında kullanılamaz" dedi.
4 bağımsız otopark alanı için imar barışından faydalanılmışsa bile şu an burası birleştirilerek iki ayrı mekan haline getirildiği için imar barışının da iptal olması gerektiğini belirten Boztepe, "O zaman herkes otoparkını kafe bar yapsın, milyonluk mülk sahibi olsun. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde olamaz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi?
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?
- Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?
- Doğalgaz yardım başvurusu: Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Pancar ödemeleri bugün mü yatacak?
- Emeklilik için kritik detay! 3.600 gün çalışana emeklilik, şartlar belli oldu! SSK, SGK, 4A'lılar dilekçe vererek...
- Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda paylaşımı geldi...
- AÖF ödemeleri hangi bankalara yapılacak? AÖF online harç ödeme nereden, nasıl yapılır?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? O isim belli oldu...
- BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...