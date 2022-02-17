Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosu | 17 Şubat 2022 vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2022'ye ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de 24 saatte vaka rakamları ne kadar oldu? Kaç kişi Kovid-19'dan vefat etti? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Son 24 saatte yapılan 465 bin 563 testte 92 bin 406 vaka tespit edildi. 258 kişi hayatını kaybederken, 103 bin 988 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
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