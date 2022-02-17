Bekçi alımı için kritik takvim... Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? JGK ile EGM bekçilik başvuruları başladı mı? O iller...
Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı, adaylar tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelen duyurularla takip ediliyor. En son yapılan açıklamada JGK bünyesine 10 bin bekçi alımının yapılacağı duyurulmuştu. İşte, Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? JGK ile EGM bekçilik başvuruları başladı mı? O iller...
Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? JGK ile EGM bekçilik başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahalle içlerinde çalışan bekçiler için alımlar belli dönemlerde gerçekleşiyor. Adaylardan En az lise veya dengi okul mezunu olmak, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak gibi şartlar aranıyor. İşte, Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? JGK ile EGM bekçilik başvuruları başladı mı? O iller...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 yılına ait Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek. 2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.
2022 BEKÇİLİK YAZILIMI DENEME SINAVI NE ZAMAN?
Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.
ADAYLAR SINAVA HAZIRLANIYOR
Polis, asker ve bekçi adaylarının sınav sürecine hazırlanmasına destek olan Mülakat Merkezi ise bekçi adayları için 81 ilde aynı anda sınav düzenliyor. Söz konusu sınav ile adaylar başvuru öncesi hangi seviyede olduklarını ve eksiklerini kolayca görebilecek. Zira bekçilik yazılı sınavından başarılı olamayan adaylar bilindiği gibi fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenmiş oluyor.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
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i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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- Bekçi alımı için kritik takvim... Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? JGK ile EGM bekçilik başvuruları başladı mı? O iller...
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