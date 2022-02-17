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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kosova’nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti. İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı...

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