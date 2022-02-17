Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! 6 Mayıs 2021'den bu yana ilk!
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, önceki gün Covid-19 nedeniyle 309 kişi yaşamını yitirdi. Böylece salgında günlük ölüm sayısı, 6 Mayıs 2021 tarihinden bu yana ilk kez 300’ün üzerine çıktı.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
VAKA SAYILARI 90 BİNLERDE
16 Şubat'ta açıklanan koronavirüs tablosuna göre, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti, 104 bin 409 kişi sağlığına kavuştu.
15 Şubat'ta ise can kaybı 7 Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 300'ün üzerine çıktı.
GÜNLÜK VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 104 bin 409 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,79 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 476 bin 562 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
"SALGIN ÖZELLİKLE YAŞLILARDA VE KRONİK HASTALARDA ÖLÜME YOL AÇIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." ifadesini kullandı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.
15 ŞUBAT
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