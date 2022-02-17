EKPSS sonuçları son dakika: EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 Şubat 2022 tarihinde yapılması planlanan engelli memur atama sonuçları ileri bir tarihe ertelendi. Bu noktada, engelli atamalarının yapılacağı yeni tarih duyuruldu. İşte, EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Şubat 2022 tarihinde açıklanması beklenen engelli memur atama sonuçları için kritik günlere girildi. EKPSS tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte, EKPSS sonuçları bugün açıklanacak mı? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
ENGELLİ KPSS ATAMA TÖRENİ ERTELENDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
2022 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.
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