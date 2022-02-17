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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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