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Amanos Dağları'ndaki PKK örgütlenmesine sert darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Amanos Dağları’ndaki PKK örgütlenmesine sert darbe

Hatay Valiliği Amanos Dağları kırsalında yapılan terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Valilik, teröristlere ait malzemelere el konulduğu ve depoların imha edildiği belirtildi.

Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 3 depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eren-2 Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, kırsalda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 depo tespit etti. Depolarda, sırt çantası, 11 mutfak tüpü, serum ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemelere el konuldu, depolar imha edildi.

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