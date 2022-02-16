Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 16 Şubat Kabine kararları...

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ ELE ALINACAK

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.