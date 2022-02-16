16 Şubat 2022, Çarşamba
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Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 16 Şubat Kabine kararları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 16 Şubat Kabine kararları...

Kabine Toplantısı bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 16 Şubat Çarşamba günü düzenlenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı Beştepe'de gerçekleştirilmiş olup milyonlarca kişi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 16 Şubat Kabine kararları...

Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine bugün (16 Şubat 2022) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemi, başta elektrik faturaları olmak üzere ekonomi olacak. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 16 Şubat Kabine kararları...

KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI

İşte toplantıda masaya yatırılacak konular;

KDV İNDİRİMİ PİYASAYA NASIL YANSIDI?

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Enerji yönetimi yüksek elektrik fiyatlarına yönelik hazırladığı paketi kabinenin gündemine getirecek.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ ELE ALINACAK

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek.

Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

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