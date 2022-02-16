15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olayı nedir? Son dakika trafik durumu...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İş çıkışında evine dönmek isteyen vatandaşlar köprülerde yaşanan yoğun trafiğin nedenini merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü son dakika trafik durumu...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü son dakika trafik durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar köprülerde yaşanan trafik nedeni merak ediliyor. Konu hakkında açıklamalar haberimizde yer alıyor. İşte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü son dakika trafik durumu...
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAPATILDI MI?
15 Temmuz Şehitler Köprüsünün kapatıldığına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAKKINDA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, (Birinci Köprü olarak da bilinir) Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan iki asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Beylerbeyi semtimizdedir..
20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde saat 12.00'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açılmıştır. Yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsüyken, 2012 yılı itibarıyla yirmi birinci sırada bulunmaktadır.
Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Boğaz'dan karşıdan karşıya kolayca geçebilme fikri yüzyıllar boyunca çekiciliğini korudu. İskit seferine çıkan Pers Kralı Darius'un 80 bin kişilik ordusu, gemilerin yan yana getirilmesiyle oluşturulan yüzer köprü ile Trakya'ya geçti.
Mühendisler, Boğaz'ın bir köprüyle geçilmesi konusunda zaman zaman değişik projeler üretse de bunlar tasarı halinde kaldı. Örnek olarak 1940 yılında Nuri Demirağ'ın girişimiyle Türk mühendisler ve Amerikalı uzmanlar tarafından boğaz köprüsü projelendirilmiş ve bu işe talip olunmuştur ama o zamanki iktidar tarafından "boğaza köprü olmaz, yıkılır" diye bu teklif reddedilmiştir.
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