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Aydın'da deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Aydın’da deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Son depremler...

Aydın'da deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 5.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İşte, Aydın'da deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Son depremler...

Aydın'da deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 01.19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, Aydın'da deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Son depremler...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 01.19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 5.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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