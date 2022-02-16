Aydın'da deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 01.19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, Aydın'da deprem mi oldu? Deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? Son depremler...