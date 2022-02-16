Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözünü vermişti! Çalışmalar başladı

Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, cami yapımı için düşünülen ilçe merkezindeki sahilin bir bölümünde sondaj çalışması başlattı. Denizden ve karadan iki farklı noktada sondaj çalışması devam ediyor.

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