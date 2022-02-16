Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözünü vermişti! Çalışmalar başladı
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nin açılışında Kdz. Ereğli’ye yapımı için müjde verdiği cami için sondaj çalışması başlatıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Zonguldak'a gelip yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirmiş ve benzer bir müjdenin de Kdz. Ereğli için söz konusu olabileceğini ifade etmişti.
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