16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: TBMM'de uluslararası sözleşmeleri içeren kanun teklifleri kabul edildi

SON DAKİKA: TBMM'de uluslararası sözleşmeleri içeren kanun teklifleri kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
SON DAKİKA: TBMM’de uluslararası sözleşmeleri içeren kanun teklifleri kabul edildi

Son dakika haberleri... Uluslararası sözleşmeleri içeren kanun teklifleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA