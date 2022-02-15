Eskişehir’de sokakta yürüyen kadına saldırı! Ağzını kapatıp yerlerde sürükledi

SOKAĞA ÇIKAMIYOR

Arkadaşının yaşadıkları yüzünden kötü bir sürece girdiğini belirten Büşra K. "Ş.T. şu an sokağa çıkacak durumda bile değil. Saldırgan hemen yakalanmış, bunu öğrenince biraz rahatladı ama yine de psikolojik tedavi alacak. Olayı duyan kimsenin huzuru kalmadı. Bir kadın evinin önünde tecavüz girişimine uğradı. Bu adam hakettiği cezayı almalı" ifadelerini kullandı.