Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Hayatını kaybeden Onur Kumbaracıbaşı neden öldü?
GÜNDEM ahaber.com.tr
Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Hayatını kaybeden Onur Kumbaracıbaşı ölüm sebebi arama motorlarında sorgulanıyor. Eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapan Onur Kumbaracıbaşı'nın 83 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki; Onur Kumbaracıbaşı kimdir?
Onur Kumbaracıbaşı kimdir, neden öldü? Hayatını kaybeden Onur Kumbaracıbaşı'nın kim olduğu merak edilen konulardan birisi oldu. Eski bakanlardan birisi olan Kumbaracıbaşı'nın ölümüne yönelik açıklama da yapıldı.
ONUR KUMBARACIBAŞI KİMDİR?
1939 Ankara doğumlu olan Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı Üniversite'de doktora yapan isim, DPT Uzmanı olarak biliniyordu.
Ankara İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Öğretim Üyesi görevinde de bulunan Kumbaracıbaşı, 18. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay ve 20. Dönem Kocaeli Milletvekili olarak görev yaptı.
Aynı zamanda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Devlet Bakanı olarak da görev alan Kumbaracıbaşı, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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