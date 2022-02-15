Onur Kumbaracıbaşı kimdir? Hayatını kaybeden Onur Kumbaracıbaşı neden öldü?

Ankara İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Öğretim Üyesi görevinde de bulunan Kumbaracıbaşı, 18. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay ve 20. Dönem Kocaeli Milletvekili olarak görev yaptı.

Aynı zamanda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Devlet Bakanı olarak da görev alan Kumbaracıbaşı, evli ve 2 çocuk babasıydı.