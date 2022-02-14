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Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Şırnak’ta terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ve Cizre ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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