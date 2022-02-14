Son dakika: Şırnak’ta terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ve Cizre ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.