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Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 4 teröristi etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Mehmetçik, PKK ile mücadelesine yurt geneli ve sınır ötesinde amansızca devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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