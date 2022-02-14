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Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u en hafif seyriyle geçirdiğini ancak izolasyon sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

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