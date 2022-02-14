Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Şubat Pazartesi gününün vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Koronavirüste son durum
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat Pazartesi gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugünün koronavirüs tablosuna göre kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç vatandaş Kovid-19'a yakalandı? İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir.'' ifadelerini kullandı.
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