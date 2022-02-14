14 Şubat 2022, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Şubat Pazartesi gününün vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Koronavirüste son durum

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Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Şubat Pazartesi gününün vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Koronavirüste son durum

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat Pazartesi gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını muhteva eden koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugünün koronavirüs tablosuna göre kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç vatandaş Kovid-19'a yakalandı? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir.'' ifadelerini kullandı.

13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

8 ŞUBAT

7 ŞUBAT

6 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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