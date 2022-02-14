14 Şubat 2022, Pazartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından vatandaşlara "Yemen'e seyahat etmekten kaçının" uyarısı

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Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından vatandaşlara Yemen’e seyahat etmekten kaçının uyarısı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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