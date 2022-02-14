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Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de!

Son dakika haberine göre: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başta öğretmenler olmak üzere eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

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