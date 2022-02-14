Ayşenur Arslan’ın illegal dediği TMT kimlerden oluşuyordu? KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’dan A Haber’e özel açıklamalar

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un açıklamaları şu şekilde:

Türk Mukavemet Teşkilatı şerefli bir teşkilattır. Kıbrıslı Türklerin özellikle milli mücadele yıllarında canını, malını, namusunu, geleceğini kurtarmak, müdafaa etmek için kurulmuş bir örgüttür. Babalarımızın, dedelerimizin kurmuş olduğu bir örgüttür ve örgütün bir mukavemet teşkilatından da çok öte de bir yapıdadır.

Çok kısa bir tarihsel kesit vermek isterim; 1 Nisan 1955 EOKA örgütünün kurulmasıyla İngilizlere yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte, Türklere de çok büyük saldırılar başlattılar. Amaç adada Türkleri yok etmekti. Zaten Makarios'un ilerleyen yıllarda bir demeci vardır. Makarios diyor ki, ''Türk askeri gelse bile kurtaracak Türk bulamayacaklar adada.'' Bu ifade EOKA'nın da Rumların da gerçek niyetini ortaya koyuyordu.