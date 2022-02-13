Menfaatte birleşenler taksimatta ayrılır! Altı parti göründüklerine aldanmayın yedinci ortaklarını saklıyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı her türlü birlikte adım atmayı deneyen Millet İttifakı'nda 6 muhalefet partisi bir görüşme gerçekleşti. Bu durum karşısında davet almayan HDP ciddi rahatsız duyarken partiden çok sayıda tepki isim HDP'nin toplantıya davet edilmemesine tepki gösterdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise 6 partinin görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kabaktepe "Menfaatte birleşenler, taksimatta ayrılır. Bu partiler, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarma meselesinde bile birbirlerine girecekler, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 6 muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tek vücut olduğunu belirterek, "Meşhur bir söz var; 'Menfaatte birleşenler, taksimatta ayrılır.' Bu partiler, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarma meselesinde bile birbirlerine girecekler, göreceksiniz." dedi.
ERDOĞAN KARŞISINDA TEK VÜCUT OLMUŞ DURUMDALAR
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, 6 muhalefet liderinin buluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bir araya gelen partilerin siyah ile beyaz kadar birbirine zıt olduğunu söyleyen Kabaktepe, "85 milyon hep birlikte, başı entrika, ortası kavga, sonu ayrılış olan bir filmi seyretmek mecburiyetinde bırakılıyoruz. Birbirine fikir, politika olarak benzemeyen muhalefet, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı adeta mevzide tek vücut olmuş durumda. Tek bir cümlede ağız birliği yapıyorlar: 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülkenin hali ne olursa olsun.' Ekonomi, eğitim, dış politika, cinsiyet söylemleri, değerler... Nereden bakarsanız bakın, birbirine değerde, düşüncede benzemezler. Bir araya geldik diyorlar ama altıgen gibi her kenar başka bir yöne bakıyor." ifadelerini kullandı.
"BİRBİRLERİNE GİRECEKLER GÖRECEKSİNİZ"
Kabaktepe, muhalefetin masadaki oturma düzenine dair bile kavga ettiğini belirterek, "Bakmayın siz bunların birlikte fotoğraf verme çabalarına. Oturma sırası için bile haftalarca cebelleştiler. Kim nerede, kimin yanında oturacak diye. Meşhur bir söz var; 'Menfaatte birleşenler, taksimatta ayrılır.' Bu partiler, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarma meselesinde bile birbirlerine girecekler, göreceksiniz." dedi.
İttifakın yedinci ortağının perde arkasında tutulmaya çalışıldığını söyleyen Kabaktepe, şunları kaydetti:
"Altı parti göründüklerine aldanmayın, yedinci ortaklarını saklıyorlar. Herkes çok iyi biliyor ki bu ülkeye hiçbir eser ve hizmet üretmeyen CHP zihniyetinden fayda gelmez. Bu millete, PKK silahları gölgesinde siyaset yapmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerden iyilik, küresel yapıların uzantılarından, ahde vefa gösteremeyenlerden fayda gelmez. Bu vatana ve vatan evlatlarına, ilkelerinden kopanlardan 'huzur' sirayet etmez. Bu millet, ülkenin dört bir yanını değerleriyle bağdaşmayan pankartlarıyla donatarak niyetini ortaya koyanlara asla destek vermedi, bundan sonra da vermez. Bu millet, iyilik derken kötüleri yoldaş edinenlere, geleneğimiz, örfümüz derken değerlerine küfredenleri dost edinenlere destek vermedi, asla vermez."
HDP'DEN TEPKİ GELDİ
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeğine ilişkin, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz." dedi.
MİTHAT SANCAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 4. Olağan İlçe Kongresi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP başta olmak üzere toplanan parti liderlerini hedef alan Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur." şeklinde konuştu.
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