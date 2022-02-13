Menfaatte birleşenler taksimatta ayrılır! Altı parti göründüklerine aldanmayın yedinci ortaklarını saklıyorlar

HDP'DEN TEPKİ GELDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeğine ilişkin, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz." dedi.

MİTHAT SANCAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 4. Olağan İlçe Kongresi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP başta olmak üzere toplanan parti liderlerini hedef alan Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur." şeklinde konuştu.