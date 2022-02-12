Bakan Karaismailoğlu’ndan CHP’ye sert tepki: Milletin vicdanında mahkum olacak

'EKONOMİK TASARRUF 15,4 MİLYAR TL'

Projeyi 2 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Hızlı tren projemiz tamamlandığında 2024-2050 yılları arasındaki 26 yıllık projeksiyonda; zamandan 4,3 milyar TL, kara yolu bakım ve işletmesinden 585 milyon TL, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 10,5 milyar TL olmak üzere hızlı tren hattının tamamlanmasıyla toplam ekonomik tasarruf 15,4 milyar TL olacak" dedi.

İstanbul- İzmir otoyolunun faydalarına da değinen Karaismailoğlu, "Bu güzergah üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı. 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı. 61 bin de yatak eklenen işletmeler, böylece daha uzun bir turizm sezonu geçirdiler. Ticari limanların varlığı nedeniyle Türkiye'den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölge, ulaşımda sağlanan kolaylıklar sonrasında gelişimini sürdürdü. Proje, üretim sektöründe GSYİH'ye 8,5 milyar lira katkı sunarken, otoyol güzergahı üzerinde 8 yeni OSB konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB'de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı. Burada da 54 bin personel istihdam ediliyor. İklim koşullarıyla coğrafyasıyla tarıma elverişli bu bölgemizde; 300 bin dekar ekili alan artışı, üretim hacminde de 408 bin ton artış sağlandı. Hayvancılıkta da küçükbaşta 713 bin, büyükbaşta da 350 bin hayvan artışı görüldü. Otoyol sayesinde tarım arazilerinde üretilen ürünler, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaşıyor" diye konuştu.