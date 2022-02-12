Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Şubat Cumartesi Kovid-19 tablosunu açıkladı | Vaka ve vefat sayılarında son durum

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım.'' ifadelerini kullandı.