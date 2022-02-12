12 Şubat 2022, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Şubat Cumartesi Kovid-19 tablosunu açıkladı | Vaka ve vefat sayılarında son durum

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Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Şubat Cumartesi Kovid-19 tablosunu açıkladı | Vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 12 Şubat Cumartesi gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım.'' ifadelerini kullandı.

11 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

10 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

08 ŞUBAT

07 ŞUBAT

06 ŞUBAT

05 ŞUBAT

04 ŞUBAT

03 ŞUBAT

02 ŞUBAT

01 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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