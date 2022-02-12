12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | PKK'ya Eren Kış-23 operasyonu başlatıldı

Son dakika | PKK'ya Eren Kış-23 operasyonu başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
ABONE OL
Son dakika | PKK’ya Eren Kış-23 operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de 1062 personel ile “Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu” operasyonu başlatıldı

Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Tunceli İlinde "EREN KIŞ-23 (TUNCELİ-MERCAN DAĞLARI) ŞEHİT J.ASB.ÜÇVŞ. CELİL MUTLU" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.062) personel [(66) operasyonel tim] görev alıyor.

Ayrıca, Diyarbakır'da dün başlayan EREN KIŞ-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, bugün de Tunceli'ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali ÖZKAN ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA