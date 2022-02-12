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Lideri cezaevindeki örgüte 'Hamam böceği' operasyonu: 12 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Lideri cezaevindeki örgüte ’Hamam böceği’ operasyonu: 12 gözaltı

Ankara'da, uyuşturucu ile ruhsatsız silah satışı yapan, lideri ve yöneticisi cezaevinde tutuklu suç örgütüne 'Hamam böceği' adıyla düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

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