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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Belaruslu mevkidaşı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Belaruslu mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makei ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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