Doğa katliamı sonrası CHP'li Başkan Ali Kemal Deveciler İmamoğlu'na koştu
CHP’li belediyede 24 bin metrekarelik zeytinliğin talan edileceği ile ilgili haberin basında yer almasının ardından Başkan Yardımcısı Murat Yazgan istifa etti. Başkan da soluğu İmamoğlu’nun yanında aldı
Kuzey Ege'nin incisi Edremit körfezinde CHP'li belediyelerin ağaç ve doğa katliamına Balıkesir'in Burhaniye ilçe belediyesi de katıldı. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 24 bin metrekare ve içinde 178 adet zeytin ağacı bulunan arazi, AVM yapımı için ihaleye çıkarıldı. İhaleyi alan şirket AVM'nin 23 yıllık üst kullanım hakkını da aldı. Yaşanan doğa katliamını deşifre edildi.
Yaşanan şok gelişme, Edremitlileri ve Burhaniye'de yaşayan binlerce vatandaşı kızdırdı. Çevreciler birbiri ardında açıklama yaparak, doğa katliamına son verilmesini istedi. Bir gün sonra ise belediyenin imar işlerinden sorumlu CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir veda yazısı gibi paylaşım yapan Yazgan, "Elveda dostlarım veya dost bildiklerim. Bu gece 24:00 itibari ile stressiz normal bir hayata geri dönmüş bulunuyorum. Hayatta ne olursanız olun daima kendiniz olun, Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.
İMAMOĞLU'NA GİDİP PAYLAŞIM YAPTI
Burhanıye'nin simgesi zeytin ağaçlarını yapılaşmaya kurban eden ve ihaleyi bir müjdeymiş gibi duyuran CHP'li Başkan Ali Kemal Deveciler gelen tepkilerin ardından soluğu İstanbul'da aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile samimi pozlar veren Deveciler, bu sayede parti içinde kendisini güçlü gösterme çabasına girdi.
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