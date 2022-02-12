Doğa katliamı sonrası CHP’li Başkan Ali Kemal Deveciler İmamoğlu’na koştu

Yaşanan şok gelişme, Edremitlileri ve Burhaniye'de yaşayan binlerce vatandaşı kızdırdı. Çevreciler birbiri ardında açıklama yaparak, doğa katliamına son verilmesini istedi. Bir gün sonra ise belediyenin imar işlerinden sorumlu CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir veda yazısı gibi paylaşım yapan Yazgan, "Elveda dostlarım veya dost bildiklerim. Bu gece 24:00 itibari ile stressiz normal bir hayata geri dönmüş bulunuyorum. Hayatta ne olursanız olun daima kendiniz olun, Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.