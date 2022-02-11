Tansu Okan kimdir, kaç yaşındaydı? Tanju Okan oğlu Tansu Okan ölüm sebebi nedir?
Tansu Okan ölüm sebebi nedir? Ünlü sanatçı Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan kimdir, kaç yaşındaydı? Türk müziğinin sembol isimlerinden birisi olan Tanju Okan’ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan’ın ölüm haberini menajer arkadaşı duyurdu. Peki; Tansu Okan kimdir, kaç yaşındaydı? Tansu Okan ölüm sebebi nedir?
Tansu Okan kimdir, kaç yaşındaydı? Tanju Okan oğlu Tansu Okan ölüm sebebi nedir? Fıtık ameliyatı olduktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tansu Okan'dan kötü haber geldi. Tansu Okan, Türk müziğine damga vuran ünlü sanatçı Tanju Okan'ın tek çocuğuydu.
TANSU OKAN NEDEN ÖLDÜ?
Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
TANJU OKAN KİMDİR?
27 Ağustos 1938 tarihinde Tire'de doğan Tanju Okan, aslen Tirelidir. 1961 yılında Ankara'da profesyonel müzik hayatına başlayan Okan, bir yıl sonra İstanbul'a geri dönmüş ve 1960'ların sonunda Türkiye'de plak yapmaya başlayan Fransız sanatçı Patricia Carli'nin dikkatini çekmiş olan sanatçı, Fransa'ya giderek Fransızca kayıtlar yaptı.
Bu kayıtlardan ikisi 45'lik olarak Fransa'da yayınlandı. 1970 yılında Georges Moustaki'nin "Le Métèque" parçasını Şükran Akannaç ve Nino Varon'un yazmış olduğu Türkçe sözleri ile "Hasret" adıyla yorumladı. Bu plak ile Tanju Okan geniş kitlelere hitap ederek adını duyurdu. Okan, bu kırkbeşliğin ikinci yüzünde "Ah Bir Zengin Olsam" isimli şarkısıyla da aynı başarıyı yakaladı. 1972 yılında Tuğrul Dağcı'nın yazmış olduğu "Koy Koy Koy" ve Güzin Gürman'ın yazdığı "Öyle Sarhoş Olsam Ki" 45'likleriyle başarısına başarı kattı.
Tanju Okan, 1970-1974 yılları arasında çıkarmış olduğu popüler şarkılarının toplandığı "Bütün Şarkılarım" isimli albümü 1975 yılında çıktı ve bu sanatçının ilk longplayi oldu. Aynı yıl çıkarmış olduğu ve düzenlemelerini Onno Tunç'un yapmış olduğu iki kırkbeşlikteki şarkılar, Tanju Okan'ın hitleri oldu Bunlardan biri "Kemancı", diğeri ise Selami Şahin'in bestesi olan "Dostlarım" şarkılarıydı. 1980 yılında son longplayi olan "Yorgunum" isimli albümünü yayınlayan Tanju Okan, böylece 1980'lere giriş yapmış oldu. Arabeskin daha fazla ilgi görmesiyle Urla'ya çekilen Okan, uzun bir süre yeni eserler üretmedi. 1990'larda pop müziğinin yeniden ana akıma yerleşmesi üzerine geri dönen Tanju Okan, 1991 yılında Emre Plak ile "Kadınım/İyi Düşün" albümünü çıkardı. Ardından "Yıllar Sonra- Kırlangıç" albümünü çıkaran Okan, 1995 yılında Marş Müzik'ten "İşte Tanju Okan 95" usta sanatçının son albümü oldu.
1990'lı yılların ortalarında siroz teşhisi koyulan Tanju Okan, 1995 yılının Aralık ayının sonlarına doğru kangren olma tehlikesi geçirdi ve sol bacağı diz üzerinden kesildi. Bu olaydan sonra son bir kez konser veren Tanju Okan, bu konserde önemli isimlerle bir araya geldi. Tanju Okan konserden kısa bir süre sonra, 23 Mayıs 1996 tarihinde hayatını kaybetti.
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