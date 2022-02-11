Tansu Okan kimdir, kaç yaşındaydı? Tanju Okan oğlu Tansu Okan ölüm sebebi nedir?

Tanju Okan, 1970-1974 yılları arasında çıkarmış olduğu popüler şarkılarının toplandığı "Bütün Şarkılarım" isimli albümü 1975 yılında çıktı ve bu sanatçının ilk longplayi oldu. Aynı yıl çıkarmış olduğu ve düzenlemelerini Onno Tunç'un yapmış olduğu iki kırkbeşlikteki şarkılar, Tanju Okan'ın hitleri oldu Bunlardan biri "Kemancı", diğeri ise Selami Şahin'in bestesi olan "Dostlarım" şarkılarıydı. 1980 yılında son longplayi olan "Yorgunum" isimli albümünü yayınlayan Tanju Okan, böylece 1980'lere giriş yapmış oldu. Arabeskin daha fazla ilgi görmesiyle Urla'ya çekilen Okan, uzun bir süre yeni eserler üretmedi. 1990'larda pop müziğinin yeniden ana akıma yerleşmesi üzerine geri dönen Tanju Okan, 1991 yılında Emre Plak ile "Kadınım/İyi Düşün" albümünü çıkardı. Ardından "Yıllar Sonra- Kırlangıç" albümünü çıkaran Okan, 1995 yılında Marş Müzik'ten "İşte Tanju Okan 95" usta sanatçının son albümü oldu.

1990'lı yılların ortalarında siroz teşhisi koyulan Tanju Okan, 1995 yılının Aralık ayının sonlarına doğru kangren olma tehlikesi geçirdi ve sol bacağı diz üzerinden kesildi. Bu olaydan sonra son bir kez konser veren Tanju Okan, bu konserde önemli isimlerle bir araya geldi. Tanju Okan konserden kısa bir süre sonra, 23 Mayıs 1996 tarihinde hayatını kaybetti.