Siirt’ten İdlib kentine 4 tır yardım

İl Müftülüğü ve Siirtli hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda, giysi ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, okunan dualarla uğurlandı.

Kent merkezinde yardımların hazırlanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür eden Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirtlilerin Suriye'deki mağdurlara her zaman yardım elini uzattığını dile getirdi.