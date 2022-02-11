ÖSYM duyurdu: 2022 YKS başvuruları başladı



Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.