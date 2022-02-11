ÖSYM duyurdu: 2022 YKS başvuruları başladı
Son dakika haberleri... ÖSYM, 2022 YKS başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kayıt başvuru işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecek.
Öte yandan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
SINAV ÜCRETİ 115 TL
Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav içni sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.
ÜNİVERSİTE SINAVI KAYDI NASIL YAPILIR?
Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.
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