11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ÖSYM duyurdu: 2022 YKS başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu: 2022 YKS başvuruları başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
ABONE OL
ÖSYM duyurdu: 2022 YKS başvuruları başladı

Son dakika haberleri... ÖSYM, 2022 YKS başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kayıt başvuru işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 2022 YKS başvurularının açıldığı duyuruldu.

Öte yandan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

SINAV ÜCRETİ 115 TL
Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav içni sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.

ÜNİVERSİTE SINAVI KAYDI NASIL YAPILIR?


Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.

Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA