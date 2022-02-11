4 yabancı uyruklu işçinin öldüğü yangında büyük ihmal! İBB’ye bağlı ekipler 4 işçiyi fark etmemiş

VALİLİK: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği; dün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağında bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana geldiğini, olay yerine intikal edilen itfaiye ekiplerinin, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale ettiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi: Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye sevk edilmiştir. Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu'nda verdiği ifadesinde; "Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü" beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.