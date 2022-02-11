Son dakika: Üniversite sınavında baraj puanı kalktı

TABAN PUAN İLGİLİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENECEK

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır.

O ALANLARDA BAŞARI SIRASI KOŞULU DEVAM EDİYOR

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecektir.